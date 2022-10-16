شهيد فلسطيني بمواجهات مع جيش الاحتلال شمال الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -فجر اليوم الأحد- استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في صدره ظهر السبت، برصاص جيش الاحتلال الحي في قراوة بني حسان غربي سلفيت.

وأصيب 10 فلسطينيين -أمس السبت- برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية قرية قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب- إن إصابتين خطيرتين "برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي".

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لدخول قوات إسرائيلية إلى القرية، اندلعت على إثره مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

مداهمات ومواجهات

وقال الصحفي الفلسطيني معين ريان -وهو من سكان القرية- لوكالة الأناضول إن "أكثر من 10 مركبات عسكرية إسرائيلية داهمت القرية ظهر السبت، فاندلعت مواجهات عفوية مع السكان أصيب خلالها 10 مواطنين بالرصاص، 3 منهم حالتهم خطرة".

وأضاف أن المواجهات بدأت وسط القرية ثم انتقلت إلى أطرافها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي عرقل وصول السكان إلى مزارعهم لجني الزيتون، وأجبر عمالا يعملون في ورشات بناء على مغادرتها.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية وسط الضفة الغربية.

واستشهد أمس 4 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت المواجهات في الأشهر الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقتي نابلس وجنين، في حين كثّف جيش الاحتلال عملياته في أعقاب عمليات نفذها فلسطينيون.

وخلّفت المداهمات التي غالبا ما تبعتها اشتباكات مع الفلسطينيين، أكثر من 100 قتيل على الجانب الفلسطيني، في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 7 سنوات، وفق الأمم المتحدة.