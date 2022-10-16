الرئيس الصيني يتمسك بحق استخدام القوة في تايوان.. تايبيه: الرأي العام يعارض مبدأ "بلد واحد ونظامان"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد إن بلاده لن تتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان. في المقابل، ذكرت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام يعارض مبدأ "بلد واحد ونظامان"، في إشارة إلى العلاقة بين الصين وتايوان.

وأضاف الرئيس الصيني -في كلمة خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي (الحاكم) الذي يعقد مرة كل 5 سنوات- أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ، وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعارضت استقلالها.

وأردف "حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وإن الصين لن تتخلى عن حق استخدام القوة مع تايوان كحل أخير وفي الظروف القصوى". ورد المندوبون الحاضرون بتصفيق حاد.

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ستسرع بناء جيش على مستوى عالمي، وتعزز قدرتها على بناء قوة ردع إستراتيجية، لافتا إلى أنه يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش.

ووفقا لشي جين بينغ، فإن بكين رفضت "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، من دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.

وقال لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى إن الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، كما تعارض ازدواجية المعايير، مشددا على أن بكين لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في (أنشطة) توسعية.

وافتتح شي جين بينغ اليوم الأحد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم الذي يستمر أسبوعا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

وبدأ التجمع -الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد- في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

توتر عسكري

وفي أول رد على تصريحات الرئيس الصيني، أكدت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام في الجزيرة يعارض مبدأ "بلد واحد ونظامان".

وأضافت الرئاسة التايوانية في بيان أن تايبيه لن تتراجع عن سيادتها ولن تتخلى عن الديمقراطية والحرية، مشددة على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تعقبت 11 طائرة و4 سفن للجيش الصيني في محيط الجزيرة مساء أمس السبت.

ووفق بيان الوزارة، فإن طائرتين مقاتلتين صينيتين دخلتا القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.

وأضافت الوزارة أنها نشرت الطائرات العسكرية التايوانية والقطع البحرية الحربية وأنظمة صواريخ دفاع جوي لمراقبة الأنشطة الصينية.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان مطلع أغسطس/آب الماضي، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وتنظر الصين إلى زيارات المسؤولين الأميركيين على أنها "استفزاز" لها، و"تبعث إشارات خاطئة للانفصاليين" في تايوان.

وتهدف سياسة الصين في إرسال سفن وطائرات حربية بشكل مستمر إلى ردع تايوان -التي يقطنها ما يُقارب 24 مليون نسمة- عن إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

ودبلوماسيا، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين "تستاء" من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعدّها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتستخدم تايوان علمها الخاص وعملتها المحلية، إلا أن الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، وتهدد بكين باستخدام القوة إذا أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكري خارجي لصالحها.