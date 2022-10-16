ترامب: يمكنني بسهولة أن أكون رئيسا للوزراء في إسرائيل

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد إنه "يمكن أن يكون بسهولة" رئيسا لوزراء إسرائيل، وذلك في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن اليهود في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا أكثر تقديرا لما فعله من أجل إسرائيل.

وبحسب موقع أكسيوس الإخباري (Axios) الأميركي، ليس من الواضح ما الذي دفع ترامب إلى الإدلاء بهذه التصريحات، لكنها تكرار تعليقات مماثلة أدلى بها الرئيس السابق حول اليهود الأميركيين منذ انتخابه في عام 2016.

وكتب ترامب في منشوره: "لم يفعل أي رئيس لإسرائيل أكثر مما فعلت". وأضاف "ومع ذلك ومن المدهش إلى حد ما أن الإنجيليين الرائعين لدينا أكثر تقديرا لهذا من أصحاب الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة".

واعتبر أن "أولئك الذين يعيشون في إسرائيل -رغم ذلك- يمثلون قصة مختلفة.. أعلى نسبة تأييد في العالم، وبالتالي يمكن أن أكون بسهولة رئيسا للوزراء".

وتابع "يجب على يهود الولايات المتحدة توحيد جهودهم وتقدير ما لديهم في إسرائيل قبل فوات الأوان".

وكان ترامب قال في عام 2021، خلال مقابلة مع أكسيوس، إن اليهود الأميركيين غير الأرثوذكس "لم يعودوا يحبون إسرائيل" وادعى أن "المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد".