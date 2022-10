بايدن: نووي باكستان غير متماسك.. إسلام آباد تندد وواشنطن ترفض التعليق على استدعاء سفيرها للاحتجاج

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده فخورة بسلامة قدراتها النووية، كما أعرب وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري عن "استغرابه الشديد" من تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن السلاح النووي الباكستاني، ورفضت الخارجية الأميركية التعليق على استدعاء باكستان السفير الأميركي للاحتجاج.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني تغريدة على تويتر جاء فيها أن باكستان "دولة نووية مسؤولة". وقال "نحن فخورون بأن قدراتنا النووية لديها أفضل الضمانات (…) ونتخذ إجراءات السلامة هذه بمنتهى الجدية؛ فلا يساور أحد أي شك".

Let me reiterate unequivocally: Pakistan is a responsible nuclear state and we are proud that our nuclear assets have the best safeguards as per IAEA requirements. We take these safety measures with the utmost seriousness. Let no one have any doubts.

