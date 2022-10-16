شاهد- حريق ضخم بأحد أبراج إسطنبول

أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني ضخم مؤلف من 24 طابقا في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.

واندلع الحريق مساء أمس السبت في المبنى الواقع بمنطقة كاديكوي بالجانب الآسيوي من إسطنبول. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحريق بدأ في الطوابق السفلية وسرعان ما وصل إلى الطوابق العليا من المبنى.

وقال إمام أوغلو -في تغريدة على تويتر- إنه تم إخلاء المبنى من دون وقوع إصابات، وأضاف أنه لم تتضح حتى الآن أسباب الحريق.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ألسنة اللهب وهي تندلع على طول المبنى من أحد جوانبه، وتصاعد الدخان منه.

وأفادت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية أنه تم إجلاء سكان المبنى، ولم ترد تقارير بوقوع إصابات رغم وقوع انفجارات محدودة، وتابع السكان وقد تملكتهم حالة من الذعر من على مسافة فرق الإطفاء التي كانت تحاول الوصول إلى الطوابق العليا، فيما ارتفعت سحب دخان كثيفة في الهواء.

وقالت القناة إنه تم قطع الكهرباء عن الحي وما حوله.

وبالرغم من أنه لم يعرف السبب وراء الحريق، فإن بعض المصادر التي تنقل عنها وسائل الإعلام التركية تقول إنه يعود إلى محركات تكييف الهواء الموجودة أسفل البناء.