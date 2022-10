4 قتلى و61 جريحا جراء حريق سجن إيفين.. طهران تنفي صلة أحداث السجن بالاحتجاجات المستمرة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، أن 4 سجناء قتلوا وأصيب 61 آخرون في حريق نشب ليلة أمس السبت في سجن إيفين في طهران، وقال المدعي العام في العاصمة الإيرانية علي صالحي إن أحداث السجن غير مرتبطة بما وصفها بأعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، في وقت حذرت فيه واشنطن من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة النزلاء الأميركيين.

وأضاف المدعي العام في طهران علي صالحي أن القسم الذي وقع فيه الحريق والاضطرابات بعيد ومنفصل عن القسم الذي يضم السجناء الأمنيين.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن مصدر أمني وصفته بالرفيع حدوث اضطرابات ومواجهات داخلية في القسم الخاص باعتقال البلطجية في سجن إيفين، وأضافت الوكالة أن 8 أشخاص أصيبوا جراء الحريق الذي أضرمه سجناء ورشة للخياطة في السجن.

وصرح حاكم طهران محسن منصوري أن الهدوء عاد إلى السجن، وأن قوات الأمن انتشرت في الشوارع المؤدية إلى السجن لدواع أمنية.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قالوا إنها احتجاجات لمتظاهرين أطلقوا شعارات مناوئة للنظام قرب السجن.

There is heavy traffic near #Evin prison. Ppl are trying to reach Evin after the fire broke out in couple of hours ago

Security guards shot prisoners inside Evin, and fired tear gas inside and outside the prison#MahsaAmini

pic.twitter.com/mu1wQr2wSC

— Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) October 15, 2022