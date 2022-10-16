أنتم تسعون فقط لكشف صورة قسوتكم.. أنقرة تعلق على إعلان اليونان العثور على عشرات المهاجرين عراة على حدود تركيا

نفى إسماعيل تشاتاكلي نائب وزير الداخلية التركي، تورط بلاده في واقعة عثرت خلالها اليونان على 92 من المهاجرين غير النظاميين قرب حدودها الشمالية مع تركيا.

وكتب تشاتاكلي على تويتر ردا على تغريدة لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي "نظرا لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا".

كما دعا تشاتاكلي اليونان إلى وقف "التلاعب والخداع".

وكانت الشرطة اليونانية قالت أمس السبت إنها أنقذت مجموعة من 92 مهاجرا عثرت عليهم عراة، وفي أجسام بعضهم جروح قرب حدود اليونان الشمالية مع تركيا.

وأضافت الشرطة في بيان أن جميع أفراد المجموعة من الرجال، وأنها عثرت عليهم يوم الجمعة قرب نهر إيفروس الذي يمثل خط الحدود بين اليونان وتركيا.

وتابعت الشرطة اليونانية أن تحقيقا أجرته بالمشاركة مع مسؤولين من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصل إلى أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي في تغريدة على تويتر إن معاملة تركيا للمهاجرين "عار على الحضارة". وأضاف أن أثينا تنتظر من أنقرة التحقيق في الحادث.

وحثت اليونان تركيا على احترام الاتفاق المبرم عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، في حين تقول تركيا إنها كثفت إجراءات منع تهريب البشر.