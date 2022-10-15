دعت رئيسة حزب إسرائيلي وزير الدفاع بيني غانتس إلى كبح جماح جنود الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن هناك زيادة غير معقولة في عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، اليوم السبت، في فعالية ثقافية بمدينة بتاح تكفا (وسط)، وفق ما نقلت القناة (12) في التلفزيون الإسرائيلي وصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت غلؤون إنه يتعين على وزير الدفاع ضبط جنود الجيش الإسرائيلي وكبح جماحهم.

وأضافت أن هناك زيادة غير معقولة في عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في العام الأخير، بمن في ذلك من قتلوا بسبب تخفيف تعليمات إطلاق النار.

والسبت، أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتابعت غلؤون "يقوم المستوطنون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين وهذا يسبب تصعيدا، كما يؤمن الجيش قوافل من المستوطنين الذين يأتون للاستفزاز (..) يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".

وانتقدت دعوات إسرائيلية لإدخال قوات الجيش إلى شمالي الضفة الغربية في عملية عسكرية، على غرار الدرع الواقي التي نفذتها قوات الاحتلال أواخر مارس/آذار 2002.

صحوة في القدس

وذكرت غلؤون أن هناك اليوم صحوة لشبان غير منظمين فلسطينيين في القدس وفي جنين ونابلس، مشيرة إلى أن أولئك الذين يطالبون الآن بإدخال قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنين، في ما يسمى بالدرع الوقائي، "عليهم أن يفهموا أن المنطقة ستشهد تصعيدا".

كما هاجمت غلؤون عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير زعيم حزب الصهيونية الدينية، بشأن إثارته للشغب في القدس ومشاركته في اقتحامات المسجد الأقصى، ووصفته بالبلطجي والمحرّض.

ورأت أن دخوله إلى القدس يكون برفقة مثيري الشغب من شباب التلال (شبان يهود متطرفون من سكان البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية)، وعلى وزير الدفاع "إعلانهم منظمة إرهابية والدعوة إلى رفع الحصانة عن بن غفير لتشجيعه الإرهاب والتحريض عليه".

وأضافت أن هدف عضو الكنيست المتطرف هو "إشعال فتيل نزاع ديني في القدس، بخاصة في الأحياء الفلسطينية حتى يصل ذلك إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الأقصى)".

وقالت إن بن غفير على استعداد للتضحية بدماء اليهود والعرب من أجل التقاط صورة لحملته الانتخابية، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل مطلع الشهر المقبل.

وتشهد الضفة الغربية توترا منذ أشهر، بخاصة في مدينتي نابلس وجنين، حيث قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، كما تشهد مدينة القدس توترا بسبب اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى.