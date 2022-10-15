قطر تجري تدريبات على منظومة دفاع جوي لتأمين كأس العالم

أجرت قوات الدفاع الجوي الأميري القطرية قبل أيام تدريبات "درع ستة" (سكاي نكس) في ميدان القلايل التابع للقوات المسلحة القطرية على منظومة دفاع جوي قصيرة المدى؛ بهدف تأمين بطولة كأس العالم التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولتأمين المجال الجوي القطري أيضا.

ومنظومة "سكاي نكس" منظومة دفاع جوي قصيرة المدى مضادة للمسيّرات والأهداف المجنحة على ارتفاعات منخفضة.

وسيكون لهذه المنظومة دور في تأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وتأمين المجال الجوي القطري.

تمرين درع ٦ (سكاي نكس) pic.twitter.com/f8ZMCWUOt3 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) October 13, 2022

تدريبات قوات الدفاع الجوي القطرية جرت بحضور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن المنظومة -التي تنتشر أيضا على مستوى واسع في أوروبا- أثبتت قوتها ونجاعتها.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية -في تغريدة نشرت بحسابها الرسمي على تويتر أمس الأول الخميس- إنه "جرى خلال التمرين الاشتباك المباشر بين وحدات رماية قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، وعدد من الطائرات المسيرة ذات الجناح الثابت، وكذلك ذات الجناح المتحرك، وقد بلغت نسبة نجاح إصابة الأهداف 100% للأهداف جميعها في زمن ووقت قياسيين".