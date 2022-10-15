فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية بيت إيل والسلطة تطالب بمساءلة أممية لإسرائيل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قرية دير جرير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل عائلة منفذ عملية بيت إيل الشهيد قيس شجاعية واعتدت على عائلته، في حين طالبت السلطة الفلسطينية مسؤولين أمميين بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها حقوق الفلسطينيين.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله، ومنعت المركبات من المرور، مما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مشاهد لاعتداء قوات الاحتلال على عائلة الشهيد قيس شجاعية -عضو كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي ارتقى قرب مخيم الجلزون شمال رام الله الليلة الماضية، بعد تنفيذه إطلاق نار صوب مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله والبيرة.

قوات الاحتلال تعتدي على عائلة الشاب قيس شجاعية بقرية دير جرير بمدينة رام الله والذي قضى برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار ضد المستوطنين ليلة الجمعة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/03KhBMUW4M — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 15, 2022

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الشاب محمد عودة (19 عاما) المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار على مستوطنة بيت إيل واثنين من مساعديه، والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وباستشهاد قيس شجاعية، ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الجمعة مخيم جنين (شمال الضفة) وقتلت فلسطينييْن، هما الطبيب عبد الله الأحمد، ومتين ضبايا القائد في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وأصابت 6 آخرين.

وقد شيع أهالي المخيم جثمان الشهيد متين ضبايا الذي استشهد في مواجهة مع قوات الاحتلال صباح أمس الجمعة.

أهالي #جنين يؤدون قسم حماية المسجد الأقصى ومخيمهم خلال تشييعهم الشاب متين ضبايا الذي قضى برصاص الاحتلال صباح اليوم #فيديو #الجزيرة pic.twitter.com/5oAPP5syJA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 14, 2022

كما أصيب فلسطينيان على الأقل بالرصاص الحي، وعشرات آخرون بالغاز المدمع في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت عددا من المصابين، بينهم مسعفون تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأضاف الهلال الأحمر أن عشراتٍ أصيبوا أيضا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واختناقا بالغاز المدمع خلال مواجهات في قرى بيت دجن شرقي نابلس، وكفر قدوم قضاء محافظة قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات قرب باب الزاوية في مدينة الخليل، وأخرى بالقرب من حاجز بيت إيل العسكري شمالي مدينة البيرة وقرية بيتا جنوبي نابلس.

وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على مرابطين في باحات المسجد الأقصى. واقتحم مستوطنون باحات المسجد بعد ما نشرت قوات الاحتلال جنودا لحمايتهم.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، استشهد نحو 170 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري -منهم أكثر من 110 في الضفة الغربية- برصاص الجيش الإسرائيلي وسط تصاعد في التوتر الميداني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.

مطالب فلسطينية

وفي سياق متصل، طالبت فلسطين أمس الجمعة 3 مسؤولين أمميين بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها لليوم الثاني المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الهنغاري كسابا كوروشي، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ممثل الغابون).

وقال منصور في رسائله إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للإصرار على الامتثال للقانون الدولي دون استثناء، ولاتخاذ تدابير واضحة للمساءلة في ضوء انتهاكات إسرائيل الصارخة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار المندوب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى قيام قوات "الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا المستوطنين بمضايقة وترهيب واستفزاز الشعب الفلسطيني بلا هوادة وبشكل يومي".

وتطرق إلى قيام قوات الاحتلال باستهداف مخيم جنين مرة أخرى، مما أدى إلى استشهاد شاب وطبيب كانا يحاولان إسعاف الجرحى الفلسطينيين.

وقال منصور "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

دعوة للانتفاضة

من جانبها، دعت حركة حماس أمس الجمعة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية إلى الانتفاض والثورة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وقال القيادي بالحركة مشير المصري، في كلمة له خلال تظاهرة بمدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) تضامنا مع مدينة القدس المحتلة، إن الضفة الغربية والقدس "تدخلان الاحتلال في مرحلة جديدة عنوانها أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله".

وأضاف المصري أن أهالي غزة يقفون بجانب القدس والمسجد الأقصى في وجه عربدة الاحتلال ومستوطنيه.

وتابع "القدس والمسجد الأقصى محور الصراع وصاعق التفجير وقنبلة الثورات، ومن أجلهما انتفض شعبنا على مدار تاريخه".

واعتبر المصري أن النفخ بالبوق والطقوس الدينية (للمستوطنين) والمساس بالمسجد الأقصى والاقتحامات اليومية، تعني استفزازا كبيرا لمشاعر شعبنا وأمتنا، وانتفاضة لكل شعبنا في كل أماكن وجوده. ​​​​​​​

من كلمة الـقـ ـائـد أسد حــمـ ـاس مُشير المصري أبا بكر 💚

السلام على الرجال، النساء، الشباب الثائر، القدس، المثلث والجليل، النقب، جنين القـ ـسـ ـام وعرين الأسود في نابلس جبل النار، رجال رام الله والبيرة، أبطال الخليل، السلام على غزة، السلام على خانيونس الإباء والتحدي💚 pic.twitter.com/kCnBA3D3aO — Maisoon Khaled (@maisoon_khaled) October 15, 2022

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد مدينة القدس وأحياؤها توترا كبيرا إثر فرض الشرطة الإسرائيلية قيودًا مشددة على مخيم شعفاط، بحجة بحثها عن فلسطيني تعتقد أنه أطلق النار على قواتها عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة عنصري أمن.

والأربعاء الماضي، شهدت القدس المحتلة إضرابا تجاريا وإغلاقا للمؤسسات التعليمية تضامنا مع محاصري مخيم شعفاط وأحياء عناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، التي تفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على تحركات سكانها.

كما تشهد عدة مدن بالضفة الغربية توترا منذ أشهر إثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات، تتركز في نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.