إصابة 8 بحريق بسجن إيراني.. مصلحة السجون تتهم سجناء جنائيين بإضرام النار في ورشة خياطة واحتجاجات بجامعات ومدن عدة

أفادت مؤسسة السجون الإيرانية بأنه تمت السيطرة على اضطرابات وشجارات بين سجناء محكومين بتهم جنائية في سجن إيفين، متهمة السجناء بإضرام النار في ورشة خياطة داخل السجن.

وقالت إن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق الذي أضرمه سجناء جنائيون في ورشة الخياطة، دون أن تشير إلى وجود خسائر بشرية جراء ذلك.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الحريق، مضيفة أنه لم يُسفر عن وقوع وفيات.

كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، حدوث اضطرابات ومواجهات في القسم الخاص باعتقال سجناء جنائيين في سجن إيفين بطهران، مما استدعى تدخل مسؤولي السجن ومواجهتهم.

وأضاف المصدر أن السجناء أضرموا النار في مستودع للملابس مما أدى إلى احتراقه، بيد أن المصدر أكد أن الأوضاع في السجن باتت تحت السيطرة، وأن الهدوء عاد إليه بالكامل، وأشار إلى أن سيارات الإطفاء عملت على إطفاء النيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في سجن إيفين الخاص بالسجناء السياسيين والأمنيين في طهران.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنها أعمدة دخان من منطقة في العاصمة طهران تضم سجن إيفين، وتحدث هؤلاء النشطاء عن سماع أصوات إطلاق رصاص في محيط السجن.

احتجاجات في جامعات ومدن إيرانية

من ناحية أخرى، شهد عدد من الجامعات الإيرانية تجمعات طلابية احتجاجية، رفَعَ الطلاب خلالها شعارات مناوئة للنظام وانتقدوا سلوك القوات الأمنية في قمع الاحتجاجات.

وأعلنت الجمعيات الطلابية في إيران استمرار الاحتجاجات ومواصلة رفض الطلاب المشاركة في الفصول الدراسية في عدة جامعات حكومية.

وشهدت عدة جامعات احتجاجات في العاصمة طهران ومدينة كرج ومدينة كرمانشاه غربي البلاد، ومدينة أصفهان وسط البلاد.

كما شهدت مدن كرج وهمدان وأردبيل ومشهد تجمعات احتجاجية، رفع فيها المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام.

وقد استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

رؤساء السلطات الثلاث يبحثون الوضع

وفي السياق ذاته، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر، وأكد رؤساء السلطات الثلاث -في اجتماعهم الأسبوعي- الحاجة لمعالجة دقيقة وسريعة للقضايا الخاصة بأعمال الشغب في إيران، بحسب تعبيرهم.

وقال رئيسي إن من الضروري تنقيح قوانين الهياكل الثقافية في البلاد، والتعريف بطاقات المرأة الإيرانية في المجتمع للقيام بدورها الاجتماعي.

وفي كلمته أمام الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد، أكد رئيسي أن ما سماه العاصفة التي تشهدها إيران في مجال الحرب الإلكترونية غير مؤثرة.