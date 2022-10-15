توقعات بمعركة كبيرة تنتظر خيرسون ومساعدات أميركية وسعودية لأوكرانيا

دعت السلطات المحلية الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون السكان إلى مغادرة المقاطعة باتجاه المناطق والأقاليم والمقاطعات الروسية الآمنة، بما يسمح للقوات الروسية بالمناورة خلال ما وصفتها بعملية تطهير المنطقة من القوات الأوكرانية.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن من المتوقع أن يبدأ أفراد تم إجلاؤهم من منطقة خيرسون في الوصول إلى روسيا، في وقت أعلنت فيه كييف استعادة أكثر من 600 منطقة خلال شهر من هجومها المضاد شرق البلاد وجنوبها.

في المقابل، قال المجلس الإقليمي الأوكراني لمقاطعة خيرسون إن ما تسميه السلطات الموالية لروسيا بعملية إخلاء، ليس سوى عملية ترحيل للسكان المتعاونين معها، وأضاف المجلس الإقليمي الأوكراني أن دعوة المغادرة تقتصر فقط على من وصفتهم بالمتواطئين مع موسكو.

ورغم تأكيد روسيا أن هذه الخطوة جاءت لإتاحة المجال أمام قواتها لطرد القوات الأوكرانية التي حققت تقدما لافتا في خيرسون خلال الأيام الماضية، فقد أثارت دعوة السلطات المحلية في خيرسون سكان المقاطعة إلى مغادرتها تساؤلات بشأن قدرة الجيش الروسي على حماية المناطق التي ضمتها موسكو إليها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.





وفي مدينة باخموت شرق دونيتسك، أفادت مصادر محلية بأن المدينة تعرّضت لقصف عنيف مجددا من القوات الروسية. وقالت المصادر إن المعارك تجددت على حدود المدينة، وإن القوات الروسية بعثت بتعزيزات عسكرية إلى المكان بعد شنّ هجوم عليها من عدة محاور.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية وعسكرية روسية ببدء انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة باخموت، جراء الهجوم الذي تشنّه القوات الروسية على هذا المحور.

إسقاط مسيرات

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أسقطت اليوم 8 طائرات مسيرّة إيرانية الصنع جنوب البلاد.

وأضاف الجيش أن 5 طائرات تم إسقاطها بصواريخ مضادة للطائرات، وتم تدمير 3 أخرى بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن بلاده ستتسلم من الولايات المتحدة أنظمة "ناسامز" (NASAMS) الصاروخية المضادة للطائرات خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن العسكريين الأوكرانيين يتدربون على هذه الأنظمة في الوقت الراهن.

وقال ريزنيكوف إن روسيا استخدمت ثلث مخزونها من الصواريخ البعيدة المدى منذ بداية الحرب، وهذا سيؤدي لهزيمتها.

وفي تغريدة على تويتر، قال الوزير الأوكراني إن إطلاق روسيا مئات الصواريخ العالية الدقة على أهداف مدنية في أوكرانيا، يضعف قدرتها على ضرب الأهداف العسكرية، وأضاف أن الهزيمة العسكرية لروسيا حتمية، وهي دولة "إرهابية" بحسب تعبيره.

زيلينسكي وبن سلمان

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -في اتصال هاتفي- على التعاون في ملف الأسرى وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني -في تغريدة- أنه شكر ولي العهد السعودي على دعم وحدة أراضي أوكرانيا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، وأضافت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن بن سلمان أبدى استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

مساعدات أميركية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون -الجمعة- أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن -في بيان- إن المساعدة تأتي "في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا، والأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية".





وأضاف البنتاغون -في بيان منفصل- أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار، منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاغون.

وقال بلينكن "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له"، وأضاف "القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".