دعا المستشار الألماني أولاف شولتز -اليوم السبت- مجددا إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وإلى إجراء إصلاحات فيه حتى يستطيع ضمّ أعضاء جدد، والوفاء بوعده للدول المرشحة.

وقال شولتز لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد الذي يضم حاليا 27 عضوا سيكون قادرا بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية، مشيرا إلى أن "استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعا".

وجعل المستشار الألماني توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولا أخرى، بندا رئيسا في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.

وقال شولتز في الاجتماع "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم.. إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل"، مشيرا إلى أنه لا يجوز إغفال مخاوف الدول الأعضاء الأصغر على وجه الخصوص، "ويجب في المستقبل أيضا الاستماع إلى مطالب كل دولة، وأي شيء عدا ذلك سيكون خيانة للفكرة الأوروبية".

كما دعا إلى الإلغاء التدريجي لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأيضا في مجالات أخرى مثل سياسة الضرائب.

وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي يطالب بها، قال شولتز إنه يدرك أنه يجب القيام بكثير من العمل في هذا الشأن لإقناع المعنيين، "لكنني أقول بوضوح أيضا: إذا كانت أوروبا الجيوسياسية هي مطلبنا فإن قرارات الأغلبية ستكون عندئذ مكسبا وليست خسارة للسيادة".

ويشارك في مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا نحو 300 مندوب وأكثر من ألف ضيف، بينهم العديد من رؤساء الحكومات والعديد من رؤساء الأحزاب وبعض المفوضين الأوروبيين. ويضم تجمع الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين 33 حزبا اشتراكيا ديمقراطيا في أوروبا.