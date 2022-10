لا لنقل السفارة إلى القدس.. المجلس الإسلامي في بريطانيا يطلق مبادرة للضغط على تراس

أطلق المجلس الإسلامي البريطاني -وهو أحد أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا- مبادرة للضغط على رئيسة الوزراء ليز تراس، لثنيها عن نيتها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وعلى صفحته الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، ذكر المجلس أن "رئيسة الوزراء ليز تراس صرّحت بنيّتها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى مدينة القدس الشريف، اجعل صوتك مسموعا وانضم إلى حملتنا".

وجاءت تلك التصريحات أثناء لقاء تراس بنظيرها الإسرائيلي يائير لبيد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف المجلس تلك الخطوة بأنها "مخالفة للقانون الدولي وتضفي شرعية على الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، مؤكدّا أنها ستكون "ضد السلام والازدهار في المنطقة".

🚨 ACTION ALERT: Urge Prime Minister Elizabeth Truss against moving the British embassy to #Jerusalem.

Make your voice heard, use our campaign tool to:

❓ Identify your MP

📑 Customise a template letter

📧 Email your MP

🔗https://t.co/huFV4tCN2v pic.twitter.com/qIR9dKvTZh

— MCB (@MuslimCouncil) October 13, 2022