البنتاغون يدرس الخيارات بعد إعلان ماسك عجز شركاته عن تمويل الإنترنت في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن وزارة الدفاع (بنتاغون) تبحث جميع الخيارات لدعم اتصال الجيش الأوكراني بالإنترنت، وذلك بعدما أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن عجز شركاته عن تمويل شبكة الإنترنت "ستارلينك" (Starlink) في أوكرانيا، مناشدا الحكومة الأميركية تولي المسؤولية.

وأعلنت شركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك أمس الجمعة وقف تقديم خدمات الإنترنت الفضائي مجانا للجيش الأوكراني.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن وزارة الدفاع تبحث جميع الخيارات من أجل دعم الاتصالات بالإنترنت في أوكرانيا، وإن إدارة الرئيس جو بايدن تدرك أهمية القدرات التي توفرها شركة ستارلينك لضمان اتصالات مستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال لاب كورب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق إن انقطاع خدمة ستارلينك عن أوكرانيا ستؤثر على عمليات الجيش الميدانية، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو سيتكفلان بضمان استمرار عمل أجهزة ستارلينك.

ومن جهته، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك إن ماسك ساعد أوكرانيا في اللحظات الأكثر خطورة من الحرب، وتتوقع كييف من شركة ستارلينك تزويدها بخدمة مستقرة حتى نهاية المفاوضات.

وأضاف بودولياك أنه من حق الأعمال التجارية اتباع إستراتيجياتها الخاصة، لكن أوكرانيا ستجد حلا للحفاظ على عمل ستارلينك في البلاد.





وكان ماسك قد أعلن أمس الجمعة عن أن شركة "سبيس إكس" (SpaceX) التي يملكها، والتي تدير شبكة الإنترنت ستارلينك "لا يمكنها الاستمرار في تمويل النظام الحالي إلى أجل غير مسمى وإرسال آلاف من محطات الاتصال الإضافية… هذا غير معقول".

وكتب إيلون ماسك في تغريدة أن ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد الذي يستمر في العمل على الجبهة، وأن جميع الأنظمة الأخرى توقفت، مضيفا أن "روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك. ولحمايتها أعادت سبايس إكس توجيه موارد ضخمة للدفاع".

وحذر ماسك من أنه رغم هذه الموارد المخصصة للدفاع عن "ستارلينك"، فإن هذا النظام "يمكن أن يختفي".

شركة سبيسX التي يمتلكها ايلون ماسك أبلغت الحكومة الامريكية أنه لم يعد بوسعها تمويل خدمة ستارلينك للانترنت في أوكرانيا.

▫️ملاحظة:

•سفير اوكرانيا لدى ألمانيا قال لماسك بتغريدة "Fu..k off" رداً على خطة السلام التي اقترحها.

•ماسك ذكر لاحقاً ان قرار شركته كان رداً على سفير أوكرانيا! https://t.co/MXjaIDiRtZ — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 14, 2022

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا سلّمت "سبيس إكس" حوالي 25 ألف محطة من محطات الاتصال التي تؤمن الوصول إلى الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تشكل "شبكة ستارلينك"، مما كلف الشركة 80 مليون دولار، وهي تكلفة قد ترتفع إلى 100 مليون بنهاية العام الجاري، وفقا لماسك.

وذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن سبيس إكس وجهت خطابا إلى البنتاغون الشهر الماضي يشير إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل التكاليف، وطالبت البنتاغون بتولي تمويل الخدمة بتكلفة 400 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة.