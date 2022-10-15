مداهمات في ألمانيا بعد العثور على عبوة ناسفة تحمل صليبا معقوفا

داهمت الشرطة الألمانية عدة مبانٍ بعد أيام من العثور على عبوة ناسفة عليها صليب معقوف (شعار النازية) بالقرب من مدينة إيرفورت شرقي البلاد.

وفتشت الشرطة 4 شقق وحديقة أمس الجمعة، وقالت في أعقاب العملية إنها صادرت "مواد أساسية لإنتاج الألعاب النارية وإنتاج المتفجرات في شكل أسمدة". ويقوم المحققون حاليا بفحص المواد، لكن حتى الآن لا توجد أدلة على أنها مواد خطيرة، وفقا للمسؤولين.

كما صادر رجال الشرطة أجهزة تخزين بيانات وهواتف محمولة وألعابا نارية.

وأشارت التحقيقات إلى وجود صلة بين 4 أشخاص معروفين لدى الشرطة، تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و33 عاما، وبين المباني التي تم تفتيشها.

وجاء تحرك الشرطة بناء على بلاغ، وكان قد تم العثور على عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع في محطة للحافلات على رصيف بمحطة السكك الحديدية في ستراوسفورت شرقي ألمانيا الأحد الماضي.

وكانت عبوة ناسفة منهما تحمل علامة الصليب المعقوف، مما دفع المحققين إلى التحقيق فيما إذا كان يجري التخطيط لارتكاب جريمة ذات دوافع سياسية.