وسائل إعلام بريطانية: إقالة وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ

ذكرت شبكتا "بي بي سي" (BBC) و"سكاي نيوز" (Sky News) -اليوم الجمعة- أن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ أقيل من منصبه.

وكان الوزير البريطاني قال -أمس الخميس- إنه "لن يذهب إلى أي مكان"، رغم الاضطراب في الأسواق بسبب الخطط الاقتصادية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة، ولا سيما التخفيضات الضريبية المرتقبة.

وقد تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة بعد إعلان خبر إقالة الوزير.

وذكرت وكالة رويترز أن وزير المالية وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وولج إلى المبنى عبر مدخل خلفي وليس من الباب الأمامي الأسود المعروف.

ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الجمعة.