وزيرا خارجية تركيا وقطر يؤكدان "التوافق التام" في وجهات النظر حول قضايا المنطقة

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إسطنبول، وتحدثا للصحفيين عن أزمة الطاقة العالمية، وعن ملفات سياسية أخرى في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية القطري إن نتائج المباحثات كانت بناءة، مؤكدا وجود "توافق تام" في وجهات النظر بين قطر وتركيا في القضايا المختلفة.

وأضاف "اتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا".

ودان وزير الخارجية القطري التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما رحب بالتوقيع على إعلان الجزائر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وقال أيضا "نشدد على أهمية وحدة أراضي ليبيا، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.. نود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري".

وأضاف الوزير القطري "لا نريد للملف النووي الإيراني ولقضيتي سوريا وليبيا أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا".

كما شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على موقف بلاده الثابت برفض انتهاك سيادة أوكرانيا ودعم اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وأوضح الوزير أن دولة قطر لديها موقف واضح تجاه ما يحدث في أوكرانيا، وأنها لاعب رئيسي في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن اللقاء الذي انعقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش قضايا ثنائية وإقليمية عدة.

الوزير التركي

أما وزير الخارجية التركي فقال "بحثنا العلاقات الثنائية المشتركة بين تركيا وقطر.. العلاقات التجارية بين تركيا وقطر تستمر في التطور وحجم التبادل التجاري يزداد بشكل متسارع".

واعتبر الوزير أن هناك الكثير من الاستفزازات في منطقة شرق المتوسط ويجب العمل على حلها.

وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تقدر جهود دولة قطر للحد من أزمة الطاقة، لافتا إلى أن تركيا تسعى إلى تخفيف الضغط على أوروبا من خلال تصدير الغاز إليها.

وأوضح الوزير التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان إمكانية تصدير موسكو للغاز عبر الأراضي التركية، وأن أنابيب الغاز الروسي ستصل إلى تركيا وربما إلى إيطاليا.

وتابع "أصبح لنا إمكانية لتحديد أسعار الغاز من خلال مركز تحويل الغاز داخل تركيا".

سمو الأمير المفدى يصل مدينة إسطنبول، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، يترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. https://t.co/PLVSxifm1P — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 13, 2022

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الخميس إلى إسطنبول في زيارة عمل، يترأس خلالها مع الرئيس التركي اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

وتأسست هذه اللجنة الإستراتيجية في ديسمبر/كانون الأول 2014، وهي تعقد اجتماعاتها كل عام بين كبار مسؤولي البلدين، وذلك لتنظيم آلية التشاور بشأن العلاقات المتطورة بينهما.