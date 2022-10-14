مقتل 18 عسكريا من قوات النظام جراء استهداف حافلتهم قرب دمشق

قتل 18 عسكريا من قوات النظام السوري وأصيب 27 آخرون بجروح جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق صباح أمس الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ويعد هذا أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات التابعة للنظام السوري منذ أشهر خارج جبهات القتال النشطة، إذ زادت الهجمات التي تستهدف الحافلات العسكرية على وجه الخصوص، بما في ذلك في ريف دمشق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم تصدر سلطات النظام أي تعليق.

وذكرت بعض المواقع التابعة للمعارضة السورية أن التفجير وقع في منطقة الصبورة في ريف دمشق، على الطريق الدولي المؤدي إلى لبنان، ويعتقد أن القوات التي تم استهدافها تتبع للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدة في البلاد. حيث وقع خلال العام الحالي تفجيران، تبنى أحدهما تنظيم الدولة الإسلامية في 20 يونيو/ حزيران واستهدف حافلة في شمال سوريا خلال مرورها على طريق يربط مدينة الرقة بمدينة حمص، مما تسبب بمقتل 15 عسكريا.

ووقع التفجير الثاني في 13 مايو/ أيار وأسفر عن مقتل 10 جنود على الأقل إثر استهداف حافلة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي، وفق حصيلة رسمية.