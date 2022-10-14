"لا تضعوا موسكو في مأزق".. تعرّف على رسالة وجهها رئيس بيلاروسيا للغرب

وجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، نصيحة للغرب بشأن التعامل مع روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وحذر لوكاشينكو أوكرانيا والغرب من وضع حليفته روسيا في مأزق، قائلا إن موسكو لديها سلاح نووي لسبب وجيه، على حد قوله.

وفي مقتطفات من لقاء صحفي أجرته معه قناة (إن.بي.سي) الأميركية قال لوكاشينكو "أهم شيء هو ألا تضعوا أهم محاوريكم ومعارضيكم على حد سواء في مأزق. لذا، عليكم ألا تتخطوا هذه الخطوط، هذه الخطوط الحمراء، مثلما يقول الروس. لا يمكنكم تخطيها".

وتنامت المخاوف في الغرب من أن الرئيس الروسي بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية منذ أن انتكست قواته في أوكرانيا بفعل تلقي كييف أسلحة متطورة من الغرب.

ونُقل عن لوكاشينكو قوله "أما الأسلحة النووية، فأي سلاح مصنوع لغرض ما".

وأضاف "أوضحت روسيا موقفها. إن حدث -لا قدر الله- أي هجوم على أراضي روسيا الاتحادية، فيمكن لروسيا حينئذ استخدام جميع أنواع الأسلحة إن لزم الأمر".

ولم يدل لوكاشينكو بأي تعليق عن قرارات بوتين العسكرية، لكن تعليقاته أسهمت في إبراز التوتر المتصاعد بين روسيا وحلفائها من جهة والغرب من جهة أخرى.