الولايات المتحدة.. 5 قتلى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية والشرطة تعتقل مشتبها فيه

أعلنت السلطات الأميركية مقتل 5 أشخاص على الأقل برصاص مسلح أطلق النار عليهم أمس الخميس في مدينة رالي بولاية كارولينا الشمالية جنوبي شرقي البلاد، وقال مسؤولون إن الشرطة نفذت مطاردة واسعة أغلقت خلالها جزءا من المدينة، وألقت القبض على مشتبه فيه.

وقالت رئيسة بلدية المدينة ماري آن بالدوين خلال مؤتمر صحفي إن شرطة رالي "أكدت سقوط 5 قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة".

وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عدة أشخاص آخرين بجروح، لم تحدد عددهم.

"يوم مأساوي"

وكانت شرطة رالي قد طوّقت مشتبها فيه بمنزل في المنطقة، في حين أكدت بالدوين أن "هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي"، ورجحت محطة تلفزيونية تابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) أن يكون المشتبه به في إطلاق النار مراهقا أبيض يحمل مسدسا كبيرا.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) في درب مخصص للنزهات في رالي البالغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية كارولينا الشمالية.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية، التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم.

وقُتل في الولايات المتحدة حوالي 49 ألف شخص بالرصاص في 2021، مقابل 45 ألفا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.