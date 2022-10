شاهد- روسيا تعرض لأول مرة فيديو لهجمات مسيرتها الانتحارية "لانسيت" في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة لقطات توثق استخدامها مسيرة انتحارية ذات قدرات خارقة من طراز "لانسيت" (Lancet) ضد المقاتلين الأوكرانيين.

وأورد موقع روسيا اليوم الرسمي الخميس أن وزارة الدفاع عرضت اللقطات خلال إيجازها اليومي لسير عملياتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وتظهر في اللقطات طائرات مسيرة تنقض على عدد من الأهداف على الأرض قبل أن تفجرها.

‼️ A series of strikes by the Lancet kamikaze drone destroying military equipment of the Ukrainian Armed Forces

Several tanks, self-propelled artillery mounts, wheeled vehicles, including those supplied by NATO countries /Ministry of Defense/, were destroyed. pic.twitter.com/QkMTTEanvr

— Alexeï (@jeanlol67573289) October 13, 2022