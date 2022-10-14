شاهد- روسيا تعرض لأول مرة فيديو لهجمات مسيرتها الانتحارية "لانسيت" في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة لقطات توثق استخدامها مسيرة انتحارية ذات قدرات خارقة من طراز "لانسيت" (Lancet) ضد المقاتلين الأوكرانيين.

وأورد موقع روسيا اليوم الرسمي الخميس أن وزارة الدفاع عرضت اللقطات خلال إيجازها اليومي لسير عملياتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وتظهر في اللقطات طائرات مسيرة تنقض على عدد من الأهداف على الأرض قبل أن تفجرها.

‼️ A series of strikes by the Lancet kamikaze drone destroying military equipment of the Ukrainian Armed Forces

Several tanks, self-propelled artillery mounts, wheeled vehicles, including those supplied by NATO countries /Ministry of Defense/, were destroyed. pic.twitter.com/QkMTTEanvr — Alexeï (@jeanlol67573289) October 13, 2022

وفي وقت سابق، عرضت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستخدام إحدى نسخ المسيرة الروسية "لانسيت" التي طورتها شركة زالا-أيرو التابعة لشركة "كلاشينكوف" الروسية، ضد فصائل معارضة في سوريا.

وكان مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني قال إن طائرات مسيرة قصفت -أمس الخميس- منشآت حيوية للبنية التحتية في مقاطعة كييف، وذلك ضمن حملة القصف المكثف التي بدأتها روسيا الاثنين ردا على تفجير جسر القرم.

وذكر كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني -في منشور عبر تليغرام- أن هذه المنشآت استهدفت بهجمات من مسيّرات "كاميكازي"، وهو اسم يطلق على الطائرات المتفجرة الانتحارية، ويرجع أصلا إلى وحدة الطيارين الانتحاريين في سلاح الجو الياباني إبان الحرب العالمية الثانية.

🇷🇺🇺🇦💥 The Arrival of the Lancet A Russian Lancet Kamikaze Drone strikes an Ukrainian military vehicle. pic.twitter.com/XCnFKw2lqt — Ciise Cartan (@CiiseCartan) October 13, 2022

وكذلك قالت إدارة مقاطعة كييف -التي تقع ضمنها العاصمة- إن موقعا تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وإن فرق الإنقاذ باشرت العمل هناك، من دون ذكر تفاصيل عن المكان أو بعده عن كييف.

وقال حاكم المقاطعة أوليكسي كوليبا عبر تليغرام إن المعلومات الأولية تفيد بأن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" خلال الأسابيع الأخيرة، لكن إيران تنفي تزويد روسيا بتلك الطائرات، بينما يحجم الكرملين عن التعليق على الأمر.