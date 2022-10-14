عاجل | بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن

بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع الرئيس بايدن

بوتين: مستعدون للتفاوض مع أي عضو في مجموعة 20

بوتين: ليست هناك ضرورة لتعبئة جديدة للجيش الروسي

بوتين: وزارة الدفاع كانت تعتقد في البداية أننا بحاجة إلى أقل من 300 ألف جندي من الاحتياط

بوتين: منذ بداية التعبئة إلى اليوم لدينا 200 ألف شخص بمراكز التجنيد

بوتين: عالجنا الأخطاء التي ظهرت في التعبئة الجزئية السابقة لقواتنا

بوتين: ستكون هناك تبعات قانونية للفارين من التعبئة الجزئية للجيش

بوتين: طلبت تعزيز المراقبة على المنشآت الحيوية مثل الطاقة والمواصلات

بوتين: لا نريد تدمير أوكرانيا ولم نضع هدفا لتحقيق ذلك

بوتين: ما يحدث اليوم شيء لا يسعد أحدا لكنه كان يمكن أن يحدث لاحقا بشكل أكثر إيلاما

بوتين: كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا

بوتين: ليست لدينا نية في تكرار ضربات ضد كييف ولكن لدينا مجموعة من الأهداف

بوتين: لا جديد في مواقف شركائنا بشأن عمليتنا في أوكرانيا ومواقفهم لم تتغير بهذا الشأن

بوتين: اتفاق نقل الحبوب لم يحقق هدف بنقل تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة

بوتين: قنبلة تفجير جسر القرم نقلت عبر البحر من ميناء أوديسا

بوتين: إعادة تشغيل خط نورد ستريم 2 مستبعدة في القريب العاجل

بوتين: السلطات الألمانية أعطت الأولوية لمصالحها ومصالح الناتو على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للألمان

بوتين: نطور خطوطا لوجيستية جديدة بين دول آسيا كما نعزز الشراكة التجارية مع هذه الدول

بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وآسيا مرتفع للغاية منذ سنوات