عاجل | بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن
بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع الرئيس بايدن
بوتين: مستعدون للتفاوض مع أي عضو في مجموعة 20
بوتين: ليست هناك ضرورة لتعبئة جديدة للجيش الروسي
بوتين: وزارة الدفاع كانت تعتقد في البداية أننا بحاجة إلى أقل من 300 ألف جندي من الاحتياط
بوتين: منذ بداية التعبئة إلى اليوم لدينا 200 ألف شخص بمراكز التجنيد
بوتين: عالجنا الأخطاء التي ظهرت في التعبئة الجزئية السابقة لقواتنا
بوتين: ستكون هناك تبعات قانونية للفارين من التعبئة الجزئية للجيش
بوتين: طلبت تعزيز المراقبة على المنشآت الحيوية مثل الطاقة والمواصلات
بوتين: لا نريد تدمير أوكرانيا ولم نضع هدفا لتحقيق ذلك
بوتين: ما يحدث اليوم شيء لا يسعد أحدا لكنه كان يمكن أن يحدث لاحقا بشكل أكثر إيلاما
بوتين: كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا
بوتين: ليست لدينا نية في تكرار ضربات ضد كييف ولكن لدينا مجموعة من الأهداف
بوتين: لا جديد في مواقف شركائنا بشأن عمليتنا في أوكرانيا ومواقفهم لم تتغير بهذا الشأن
بوتين: اتفاق نقل الحبوب لم يحقق هدف بنقل تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة
بوتين: قنبلة تفجير جسر القرم نقلت عبر البحر من ميناء أوديسا
بوتين: إعادة تشغيل خط نورد ستريم 2 مستبعدة في القريب العاجل
بوتين: السلطات الألمانية أعطت الأولوية لمصالحها ومصالح الناتو على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للألمان
بوتين: نطور خطوطا لوجيستية جديدة بين دول آسيا كما نعزز الشراكة التجارية مع هذه الدول
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وآسيا مرتفع للغاية منذ سنوات