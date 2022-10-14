أكد ملك المغرب محمد السادس -اليوم الجمعة- ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار، الذي من شأنه أن يحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد جاذب للاستثمار.

وقال الملك -في خطاب أمام أعضاء البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجديدة- إن دخول الميثاق حيز التنفيذ يجب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة.

وفي موضوع آخر، أشار ملك المغرب إلى أن بلاده تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ 3 عقود، داعيا المواطنين لترشيد استهلاك المياه.

وقال في هذا السياق "مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية".

وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحل مشكلة المياه، مشيرا إلى أنه تم بناء 50 سدا ويجري العمل على إنشاء 20 أخرى.

وأوضح الملك محمد السادس أن مشكلة المياه يجب أن تؤخذ بالجدية اللازمة، وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سينفق 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف، وأقر الملك المغربي برنامجا عاجلا يأتي على 3 محاور أساسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وإدارة ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.