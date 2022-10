المعارك تتواصل في دونيتسك وخيرسون والناتو يتعهد بتسليح أوكرانيا ويحذر روسيا من استخدام النووي

تصاعدت حدة المعارك في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مع تحقيق تقدم طفيف للقوات الروسية نحو مدينة باخموت الإستراتيجية، وطالبت كييف بمزيد من التسليح، وسط تعهد غربي بتقديم منظومات دفاعية مضادة للطائرات والصواريخ.

وأعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية للأحياء السكنية بأكثر من 220 قذيفة، ما تسبب أيضا بأضرار في المباني والبنى التحتية.

وعلى أبواب مدينة باخموت في شمال شرقي مقاطعة دونيتسك، تواصل القوات الأوكرانية القتال للحيلولة دون سقوطها بيد القوات الانفصالية الموالية لروسيا المدعومة بمرتزقة شركة فاغنر، والتي سيطرت على بلدتين قرب باخموت.

وتبعد المدينة نحو 55 كيلومترا عن مدينة كراماتورسك الإستراتيجية، أهم المدن التي لا تزال بيد سلطات كييف في إقليم دونباس، والتي تتخذها مركزا بديلا لإدارة مقاطعة دونيتسك عوضا عن مدينة دونيتسك التي سقطت بيد قوات الانفصاليين.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات في مدينتي كوستنانتينيفكا وكراماتورسك فجر اليوم، وقال حاكم مقاطعة لوغانسك إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في جبهتي سفاتوفا وكريمينا.

وفي أول تعليق لها على التطورات في باخموت، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها ما تزال تخوض معارك في المدن التي أعلنت القوات الروسية سيطرتها عليها، واصفة الوضع بالصعب، ومطالبة السكان بإجلاء المدينة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر الروسية حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وأنه من المرجح أن تتوغل في القرى بجنوب المدينة.

