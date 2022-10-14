أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأميركي

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني تسلم الرسالة خلال استقباله مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي إليزابيث شيروود.

وقد استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم في قطر، وفق المصدر ذاته.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في مارس/آذار الماضي تصنيفه دولة قطر رسميا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو).