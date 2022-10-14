انتشال 15 جثة متحللة من البحر شرقي تونس

أعلنت السلطات التونسية الخميس انتشال 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على سواحل ولاية (محافظة) المهدية شرقي البلاد، في حادثة جديدة تواترت في تونس خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية تصريحات لمصدر من الحرس البحري في منطقة المهدية قال فيها إن 15 جثة انتشلت بين الأربعاء والخميس على سواحل الشابة وسلقطة والمهدية.

وأضاف أن "الجثث المنتشلة جميعها متحللة، مما يشير إلى مكوثها فترة طويلة في البحر".

وتابع المصدر أن المعاينات المبدئية تشير إلى أن الجثث تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، من بينهم أفارقة جنوب الصحراء.

وسبق أن أعلن الحرس الوطني، في 25 أغسطس/آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا، خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وكان المئات من سكان مدينة جرجيس بجنوب شرق تونس تظاهروا الأربعاء لمطالبة السلطات بالبحث عن مهاجرين مفقودين، ونددوا أيضا بدفن تونسيين في مقابر مهاجرين.

ومع تحسن الأحوال الجوية في تونس، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا، وتنتهي أحيانا بحوادث غرق تهلك العشرات.