شاهد.. السياسة في خدمة التطرف الهندوسي ضد الأقلية المسلمة بالهند

اتهم تجاشوي ياداف نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية، مسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بتخريب مصالح الهند وصلاتها بالدول العربية والإسلامية في ظل الدعوات المتطرفة لمقاطعة المسلمين الهنود والهجوم عليهم.

وتتصاعد في الهند موجة تحريض وعنف ضد الأقلية المسلمة بما يمثل في نظر كثيرين انتكاسة كبرى لما توصف بأكبر ديمقراطية في العالم.

ويحمّل كثيرون حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا مسؤولية زيادة الشقاق والسماح للمتطرفين بأن يتصدروا المشهد، لكن الحزب ينفي ذلك.

في المقابل، يقول باحثون إن معاداة الأقلية المسلمة هي في صلب أيديولوجيا الحزب أو العقيدة القومية الهندوسية التي تجد نفسها اليوم في السلطة أمام اختبار السياسة والحكم العلماني وفق الدستور.

التقرير المرفق يسلط الضوء على جانب من مسلسل الانتهاكات التي مورست ضد الأقلية المسلمة في الهند، منذ الانفصال عن باكستان.