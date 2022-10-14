السياسة في السويد.. المعتدلون يعقدون شراكة مع "المتطرفين"

أعلن زعيم حزب المعتدلين في السويد أولف كريسترسون -اليوم الجمعة- أنه تمكن من الاتفاق على تشكيل حكومة أقلية بدعم من اليمين المتطرف.

وسيتحالف حزب المعتدلين مع حزبي الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين لتشكيل حكومة.

وقال كريسترسون -في مؤتمر صحفي- إنها ستكون حكومة ائتلافية من 3 أحزاب: المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.

وتتألف الكتلة اليمينية في السويد من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، وحزب "ديمقراطيو السويد" المناهض للهجرة.

وأكد كريسترسون أن أكبر حزب في الكتلة اليمينية، ديمقراطيو السويد المتطرف، لن يكون جزءا من الحكومة، لكنه استدرك بأنه سيتعاون معه بشكل وثيق.

ومن المتوقع أن تصوت الأحزاب اليمينية الأربعة الاثنين المقبل على تشكيل حكومة جديدة.

وحققت الكتلة اليمينية تقدما في انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي بعد فوزها بأغلبية ضئيلة على الكتلة اليسارية، بقيادة حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم، بحصولها على 176 مقعدا في البرلمان المؤلف من 349 عضوا.