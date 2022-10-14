الرئيس التركي وأمير قطر يلتقيان بإسطنبول ويشرفان على توقيع اتفاقيات ثنائية

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا في مدينة إسطنبول في إطار زيارة أمير قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

وناقش الزعيمان خلال الاجتماع الذي عقد في قصر "دولمة بهجة" العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، كما تبادلا وجهات النظر في شؤون إقليمية ودولية.

وفي إطار اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المنعقدة في إسطنبول بين تركيا وقطر، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الثنائية أبرزها في مجالات الصحة والإعلام والاتصالات والثقافة والبنية التحتية والأمن الغذائي.

وقال مراسل الجزيرة عامر لافي إنه تم خلال اجتماعات اللجنة توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأشار إلى عمق العلاقات بين تركيا وقطر، حيث إن اللقاء الذي جمع قائدي البلدين في إسطنبول هو اللقاء الـ31 بينهما خلال السنوات الثماني الأخيرة.

كما أشار إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين أنقرة والدوحة، موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا يتجاوز 33 مليار دولار.

عمل اللجنة الإستراتيجية

وكانت اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية تأسست في ديسمبر/كانون الأول عام 2014.

ونتج عن عمل هذه اللجنة حتى اليوم توقيع 80 اتفاقية شملت مجالات عديدة وأسهمت في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إسطنبول، وتحدثا للصحفيين عن أزمة الطاقة العالمية، وعن ملفات سياسية أخرى في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية القطري إن نتائج المباحثات كانت بناءة، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بين البلدين في القضايا المختلفة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه ونظيره التركي اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا.