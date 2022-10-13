سعيا لتمديد الهدنة المنتهية.. وفدان من التحالف والحوثيين يتبادلان زيارة أسرى

قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن -أمس الأربعاء- إن وفدين من التحالف وجماعة الحوثي تبادلا زيارة الأسرى، في إطار مبادرة حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي إن "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها".

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وجُددت الهدنة مرتين في السابق، وساهمت في تحقيق أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

وتدخل التحالف في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

وأدى الصراع بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وبين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى مقتل عشرات الآلاف، كما دمر الاقتصاد، وترك الملايين فريسة للجوع.