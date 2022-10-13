ماكرون لا يريد حربا عالمية والناتو لن يتطرق إلى كيفية الرد إذا استخدمت موسكو النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- أن بلاده لا تريد حربا عالمية، في حين قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، ينس ستولتنبرغ، إنه لن يتطرق إلى كيفية الرد إذا استخدمت روسيا السلاح النووي ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تريد اندلاع حرب عالمية، داعيا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأضاف -في تغريدة على موقع تويتر- "نساعد أوكرانيا للمقاومة على أرضها، وليس لمهاجمة روسيا على الإطلاق. يجب على (الرئيس) فلاديمير بوتين وقف هذه الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم -في مقدمتها واشنطن- إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو وتزويد أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة.





عواقب وخيمة

ومن جانبه، قال ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الخميس إن الظروف التي قد يضطر فيها الحلف إلى استخدام أسلحة نووية "بعيدة للغاية"، مضيفا أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استخدمت روسيا مثل هذه الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرغ -في مؤتمر صحفي في اجتماع لوزراء دفاع الحلف- "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، أي نوع من الأسلحة النووية ضد أوكرانيا".

وتابع "لن نتطرق إلى كيفية ردنا، لكن ذلك سيغير جذريا طبيعة الصراع. سيعني أن خطا فاصلا بالغ الأهمية قد تم تجاوزه".

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من الردع النووي لدى الحلف هو الحفاظ على السلام ومنع التعدي على الدول المتحالفة فيه، وبالتالي فإن الملابسات والظروف التي تدفعه لاحتمال استخدام السلاح النووي "بعيدة للغاية".

وقال ستولتنبرغ إن الحلف يواصل الدعم عن طريق تقديم أنظمة متطورة من المدفعية والدفاعات الجوية والمدرعات لأوكرانيا.

واعتبر أن بوتين رد على فشله في المعركة "بضم غير قانوني لمناطق أوكرانية و تعبئة جزئية وخطاب نووي غير مسؤول".