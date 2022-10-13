انطلاق مؤتمر "سيكا" في آستانا.. بوتين يتحدث عن نظام دولي جديد وأردوغان يدعم توسيع المشاركة

انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانا أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وإيران إبراهيم رئيسي، والعراق برهم صالح، وفلسطين محمود عباس.

كما يشارك وانغ كيشان نائب الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف والقرغيزي صدر جباروف، والطاجيكي إمام علي رحمانوف، وفو تي آن خوان نائب الرئيس الفيتنامي، بجانب الرئيس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وغيرهم من قادة العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمته بالقمة إن موسكو تعمل على إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، مشيرا إلى أن العالم أصبح اليوم متعدد الأقطاب وأن آسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام الجديد. واتهم بوتين واشنطن "بتقويض الأمن" في المنطقة وذلك "بسبب وجودها الذي استمر 20 عاما في أفغانستان".

في حين طالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتم قتله يوميا، وفق قوله. وأضاف عباس أن السلطة الفلسطينية "لن تلتزم وحدها" بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وأنها "ستراجع" مجمل العلاقات معها.

من جانبه أعلن الرئيس التركي خلال قمة آستانا أن العالم يواجه مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، مؤكدا أن بلاده تدعم زيادة عدد الدول المشاركة في المؤتمر وتحويله إلى مؤتمر عالمي.

في الأثناء قال الرئيس الإيراني إن الطريق التي تنتهجها بلاده في سياستها الخارجية صعبة وشائكة، مؤكدا أنها بدأت تعتمد على نفسها في مواجهة العقوبات والهيمنة.

ومؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

وتعقد قمم مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا كل 4 سنوات، أما اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة فتعقد كل سنتين، وتقع الأمانة العامة في عاصمة كازاخستان. كما أن توقيت الحدث في 12-13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يتزامن مع الذكرى الـ30 لانطلاق مبادرة عقد المنتدى.