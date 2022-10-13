أمير قطر يلتقي بوتين في كازاخستان

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تزايد التباين بين مواقف البلدين في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وجاء اللقاء على هامش أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) المنعقدة في آستانا عاصمة كازاخستان، في حين عدّ مسؤولون روس -تحدثوا لرويترز- اللقاء محاولة لنزع فتيل التوترات بين البلدين.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة، إذ أكد الشيخ تميم دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري للأزمة، وضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا وآخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية. وذكر مصدر مطلع على المحادثات لرويترز أن الاجتماع هو محاولة لنزع فتيل التوترات بين روسيا وقطر التي ازدادت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وقال المصدر إن قطر من أكبر مصدري الغاز في العالم، وسعت إلى اتخاذ موقف محايد إلى حد كبير بشأن الصراع، لكن عدة خطوات أثارت غضب موسكو، من بينها الاتصال الذي أجراه أمير قطر بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد ساعات من انفجارات هزت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى، وانتقاد قطر ضم روسيا الأراضي الأوكرانية.