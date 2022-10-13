البرلمان اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب الدستوري

أرجأ البرلمان اللبناني عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري، وقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل.

وكان البرلمان أخفق في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 29 سبتمبر/أيلول الماضي لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.

كما حدّد الدستور نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، والغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

وقالت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار إن أبرز المتغيبين عن جلسة اليوم هي كتلة التيار الوطني الحر الداعمة لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.