الرئيس الفلسطيني يتعهد في قمة "سيكا" بمراجعة مجمل العلاقات مع إسرائيل

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس -خلال مشاركته بقمة "سيكا" في عاصمة كازاخستان- بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الآونة الأخيرة، وما يجري من حصار واعتداء على المدن والمخيمات الفلسطينية، متعهدا بمراجعة مجمل العلاقات مع إسرائيل.

وقال عباس -في كلمته أمام قمة "مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا" في نسختها السادسة بالعاصمة أستانا- إن إسرائيل تواصل "عملياتها الاستيطانية وأعمال الهدم والقتل، وما يجري من استهداف للأسرى في سجون الاحتلال "والاعتداءات والحصار لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وبخاصة في شعفاط وجنين ونابلس".

وتابع "لن نقبل باستمرار هذا الوضع، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما سنطالبها بالاعتذار والتعويض".

ودعا عباس قادة الدول المشاركة في القمة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر تواصل قوات الاحتلال تشديد الخناق على مخيم شعفاط بالقدس المحتلة منذ أيام، وتمنع الدخول والخروج إلى المخيم وبلدة عناتا إلا في حالات استثنائية وبعد عمليات تفتيش وتدقيق مشددة.

كما فرضت إسرائيل حصارا عسكريا مشددا على مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، إذ جرى إغلاق عدد من منافذها بسواتر ترابية وتعزيز الحواجز العسكرية على باقي المداخل.

ويأتي حصار مخيم شعفاط ومدينة نابلس بعد عمليتين عسكريتين قتل فيهما جندي وجندية من قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية.

ويتزامن ذلك مع تكثيف المستوطنين اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى خلال أيام ما يعرف بعيد العُرش اليهودي.