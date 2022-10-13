تلقت تهديدا عبر الهاتف.. الشرطة النرويجية تؤكد عودة الوضع لطبيعته في منشأة نيهامنا للغاز

قالت الشرطة النرويجية إن حادثة وقعت اليوم الخميس في محطة نيهامنا لمعالجة الغاز من حقل أورمين لانغ العملاق قد تم حلها بعد التعامل مع ما وصفته "بوضع غير واضح".

وصرّح مسؤول محلي لرويترز أن المحطة تعرضت في وقت سابق "لتهديد عبر الهاتف".

وقالت الشرطة على تويتر إن الوضع في (محطة) أورمين لانغ "مستقر"، مضيفة أنه سيكون هناك بيان صحفي بشأن الحادث.

من جانبها أعلنت شركة جاسكو المشغلة للمحطة -اليوم الخميس- أن عمليات الإنتاج في نيهامنا "تجري كالمعتاد".

ويتولى الحرس الوطني العسكري النرويجي حراسة المنشأة منذ أن عززت السلطات الأمن في منشآت النفط والغاز بعد انفجارات في خطي أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعد النرويج حاليا أكبر مورد للغاز في أوروبا، كما تعالج محطة نيهامنا الغاز الطبيعي من حقلي أورمين لانغ وآستا هانستين البحريين.