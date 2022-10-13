رفضت السعودية التصريحات التي تضمنت وصف قرار "أوبك بلس" بأنه انحياز للمملكة في صراعات دولية، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة على خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن الرياض لا تقبل الإملاءات وترفض مساعي تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار البترول.

وأضاف البيان أنّ المملكة تنظر لعلاقاتها مع واشنطن من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده على "الإطار الاقتصادي البحت" لقرار خفض إنتاج النفط.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بعد إعلان مجموعة "أوبك بلس" لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وأعلنت أوبك بلس -التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا- عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار.

واتهمت الولايات المتحدة الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب حربها في أوكرانيا.