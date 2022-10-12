يلتقيان غدا بكازاخستان.. أردوغان يقدم لبوتين "مقترحات ملموسة" بشأن السلام في أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا ملموسا يتصل بوساطة حول النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان غدا الخميس في آستانا عاصمة كازاخستان.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف "الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية أوكرانية) ستحصل، فستتم على الأراضي" التركية.

وأضاف أن "أردوغان قد يقترح رسميا أمرا ما"، متوقعا إجراء "مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام".

وجاء في تصريحات يوشاكوف أنه من المرجح أن يطرح الجانب التركي أفكارا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال يوشاكوف "يقول كثيرون حاليا إن الأتراك مستعدون لاقتراح مبادرات أخرى في إطار تسوية النزاع الأوكراني".

ومن جديد، امتدح يوشاكوف تركيا لأنها لم تشارك في العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على حربها في أوكرانيا.

وقال إن هذا الموقف يعطي دفعا إضافيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.





لقاءات ووساطات

يشار إلى أن أردوغان التقى بوتين 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويلتقي بانتظام بالرئيس الأوكراني، إذ ترتبط أنقرة بعلاقات وثيقة بكل من موسكو وكييف.

وكانت تركيا -وهي عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)- لعبت دور الوسيط في تبادل أسرى بين كييف وموسكو في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي أسفرت وساطة تركية برعاية أممية عن توقيع اتفاق بين موسكو وكييف، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والبوسفور على أن يجري تنسيق عمليات الشحن وتفتيش السفن في مركز بإسطنبول.

وقبل ذلك في مارس/آذار الماضي تمكنت تركيا من جمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا للتفاوض بشأن وقف الحرب، لكن محادثات الطرفين انهارت بفعل تحميل كل منهما الآخر المسؤولية عن اندلاع الصراع.