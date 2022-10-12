في حصيلة جديدة.. 30 قتيلا في غرق زورقي مهاجرين في اليونان وخفر السواحل التركي ينقذ 38 قبالة إزمير

أعلن خفر السواحل اليوناني أنه تم العثور على جثة جديدة أمس الثلاثاء بعد غرق زورقين الأسبوع الماضي في بحر إيجه باليونان كانا ينقلان مهاجرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 30 على الأقل. في حين ذكر بيان لقيادة خفر السواحل التركية أنه تم إنقاذ 38 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير جنوبي غربي تركيا.

وانتُشلت جثة امرأة الثلاثاء قبالة جزيرة كيثيرا جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، حيث جنح زورق شراعي يحمل 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس في حين كانت رياح عاتية تهب في هذه المنطقة.

وتم إنقاذ 80 شخصا في حادث الغرق هذا. واعتقل أحدهم السبت يشتبه في كونه مهربا.

كذلك، لقي 18 شخصا على الأقل معظمهم من النساء حتفهم في حادث غرق آخر قبالة جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه في شرق المتوسط فجر الخميس. وكان الزورق ينقل 40 صوماليا، بينهم 10 فقط كانوا يرتدون سترات نجاة بحسب السلطات اليونانية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، أنقذ خفر السواحل اليوناني 1500 شخص، أي أكثر بـ 600 عن العام الماضي.

وغالبا ما تُتهم أثينا بالإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا المجاورة، في حين تتهم أثينا أنقرة بأنها مسؤولة عن حوادث الغرق في بحر إيجه الفاصل بين البلدين.

إنقاذ مهاجرين

وفي الإطار ذاته، قالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان أمس الثلاثاء أن طواقمها أنقذت 38 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير جنوبي غربي البلاد.

وأفاد البيان بأن طواقمها تلقت معلومات حول وجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "ديكلي" في إزمير.

وأشار البيان إلى أن القيادة أرسلت سفينة إلى المنطقة وأنقذت 38 مهاجرا كانوا على متن القارب بعد دفعهم من الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية، وفق البيان.

وكانت قيادة خفر السواحل التركية أعلنت كذلك الأسبوع الماضي إنقاذ 143 مهاجرا غير نظامي في قوارب مطاطية قبالة سواحل إزمير، مشيرة أيضا إلى أن الجانب اليوناني دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.