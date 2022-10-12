روسيا تحدد المتهم الأول بتفجير جسر القرم وأميركا تسارع بإرسال أنظمة ناسامز لأوكرانيا

اتهمت روسيا جهاز استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسه الجنرال كيريلو بودانوف بتدبير تفجير جسر القرم، كما كشفت عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة التي ردت عليها بسلسلة من الضربات الصاروخية من الجو والبحر.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي اليوم الأربعاء إن السلطات أوقفت 5 روسيين و3 من أوكرانيا وأرمينيا على صلة بالتفجير، الذي تقول موسكو إنه وقع بواسطة شاحنة مفخخة السبت الماضي، وألحق أضرارا بجسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي انتزعتها من أوكرانيا عام 2014.

وذكر الجهاز الروسي -في بيان- أن التحقيقات أظهرت أن المتفجرات كانت داخل لفافات من البلاستيك المستخدم في أعمال البناء، ونقلت من أوديسا (جنوبي أوكرانيا) إلى بلغاريا في أغسطس/آب الماضي، مؤكدا أن الجهة التي دبرت الهجوم هي استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها، وذلك رغم عدم تبني كييف التفجير.

وقال البيان "تم إخفاء المتفجرات في 22 قطعة من اللفائف البلاستيكية بوزن إجمالي يصل إلى 22 طنا و700 كيلوغرام"، وأضاف أن الشحنة نُقلت في زورق انطلق من ميناء أوديسا الأوكراني إلى ميناء روسيه في بلغاريا، ومن ثم إلى ميناء بوتي في جورجيا، حيث شحنت بعد ذلك إلى أرمينيا ونقلت برا إلى روسيا.

وأشارت أجهزة الأمن الروسية إلى أن المتفجرات دخلت روسيا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في شاحنة مسجلة في جورجيا، قبل أن تصل في السادس من الشهر نفسه -أي قبل يومين من الانفجار- إلى كراسنودار الروسية المتاخمة لشبه جزيرة القرم. وحسب التحقيقات فإن عنصرا من كييف نسق نقل المتفجرات، وكان على اتصال بجميع الوسطاء.

وفي بيانات أخرى صدرت اليوم أيضا، أعلنت أجهزة الأمن الروسية إحباط محاولة هجوم في مقاطعة موسكو وأخرى في بريانسك بالقرب من أوكرانيا، متهمة الاستخبارات الأوكرانية بالتحضير لهذه الهجمات.

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه اعتقل رجلا أوكرانيا يشتبه في أنه نقل وحدتين من أنظمة صواريخ "إيغلا" المضادة للطائرات إلى روسيا عبر أراضي إستونيا لتنفيذ هجوم "إرهابي" في مقاطعة موسكو، كما اعتقلت السلطات شخصا آخر بتهمة التخطيط لهجوم بالمتفجرات على مركز لوجيستي في بريانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الاستخبارات الأوكرانية بتدبير الهجوم، بعد اطلاعه مساء الأحد الماضي على النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق الروسية برئاسة ألكسندر باستريكين.

وقال باستريكين إن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا إلى جورجيا، ثم إلى أرمينيا، قبل أن تصل إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، وتتابع مسيرها نحو إقليم كراسنودار جنوب غرب البلاد المحاذي للقرم.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على 5 بلدات في مقاطعة خيرسون (جنوبي البلاد)، حيث يواصل الجيش هجومه هناك رغم سلسلة من الضربات الصاروخية التي وجهتها روسيا لمدن عديدة في أنحاء أوكرانيا منذ الاثنين.

وقالت الرئاسة الأوكرانية -في بيان- صباح اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية "حررت" 5 بلدات أخرى بمنطقة بيريسلاف في مقاطعة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، ونوفوغريغوريفكا، ونوفا كاميانكا، وتريفونيفكا، وشيرفوني.





انفجارات

وفي مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية -وهي مركز هذه المقاطعة التي ضمتها روسيا الآونة الأخيرة ومعها 3 مقاطعات أوكرانية أخرى- سُمع دوي 5 انفجارات في ساعة مبكرة صباح اليوم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام روسية.

وأضافت المصادر نفسها أن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت في المدينة، حسب معلومات غير رسمية.

وصباح اليوم أيضا، قال إيفان فيدوروف عمدة مدينة مليتوبول المنفي إن انفجارا قويا وقع في المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوب مقاطعة زاباروجيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية -نقلا عن الشرطة المحلية التي عينتها روسيا- إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السوق المركزي في مليتوبول، وأفادت بعدم وقوع إصابات.

وأكدت القوات الأوكرانية أمس أنها تواصل هجماتها لاستعادة السيطرة على مزيد من المناطق جنوب البلاد، رغم مواصلة الجيش الروسي ضرباته الواسعة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلن حاكم مقاطعة دونيتسك (شرق أوكرانيا) سقوط 7 قتلى -على الأقل- وإصابة 8 آخرين جراء قصف روسي على سوق مزدحمة في بلدة أفديفكا (جنوبي المقاطعة) اليوم الأربعاء.

في المقابل، أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في المقاطعة نفسها مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف أوكراني على الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك ومناطق أخرى من المقاطعة.

وأشارت السلطات الانفصالية إلى أن القوات الأوكرانية قصفت الأحياء السكنية خلال 24 ساعة الماضية، وأطلقت نحو 150 قذيفة ألحقت أضرارا بعدد من المباني السكنية ومنشآت البنية التحتية.

كما اتهم الانفصاليون القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق صواريخ من طراز "هارم" الأميركية لقصف أحياء دونيتسك، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تصدت لها.

على صعيد آخر، قال فالنتين ريزنيشينكو حاكم مقاطعة دنيبرو (شرقي أوكرانيا) إن القوات الروسية قصفت بصواريخ عدة مدينة نيكوبول فجر اليوم، مما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في المنازل.





أوكرانيا تعزز دفاعاتها

ومع سعي كييف لتعزيز دفاعاتها الجوية إزاء الضربات الصاروخية الروسية، صرح وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بأن بلاده تسلمت منظومة دفاع جوي ألمانية، وتتوقع تسلم منظومة "ناسامز" الأميركية قريبا.

ورأى ريزنيكوف أن "عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ في أوكرانيا"، موضحا أن صواريخ "إيريس-تي" (Iris-T) الألمانية التي وصلت هي أول وحدة من المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات ترسلها برلين إلى بلاده.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت وصول المنظومة "إيريس-تي" إلى كييف، وقالت إن برلين سترسل 3 وحدات أخرى العام المقبل.

واجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم في بروكسل، وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الأولوية في مناقشات الأعضاء هي تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحمايتها من الهجمات الروسية "العشوائية"، حسب وصفه.

ورأى ستولتنبرغ أن روسيا تنفذ أكبر تصعيد لها منذ بداية حربها على أوكرانيا، لافتا إلى أن تقوية دفاعات الحلف رسالة إلى موسكو، كما دعا رئيس بيلاروسيا إلى التوقف عن دعم روسيا في هذه الحرب.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الرئيس جو بايدن سيبقى إلى جانب أوكرانيا "مهما كلف الأمر"، مؤكدا أن واشنطن ستلبي احتياجات كييف من السلاح الذي يضمن حماية أراضيها.





أنظمة ناسامز الأميركية

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن بلاده تعجّل بإرسال أنظمة صواريخ "ناسامز" المتطورة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أعقاب الضربات الصاروخية الروسية للمدن الأوكرانية.

ووافقت الولايات المتحدة إجمالا على إرسال 8 أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا، ويتوقع تسليم اثنين منها قريبا، و6 خلال إطار زمني أطول.

وقال كيربي في إفادة صحفية أمس الثلاثاء "نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب".

وأضاف "نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في كلمة له بالفيديو أمام قمة طارئة لمجموعة السبع أمس- بدعم جيش بلاده بمزيد من منظومات الدفاع الجوي لصد الهجمات والتهديدات الروسية، وفرض مزيد من العقوبات على الروس.

وتعهد الرئيس الأميركي لنظيره الأوكراني -في اتصال هاتفي أمس الأول- بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بعد الضربات التي شملت العاصمة كييف.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

من ناحية أخرى، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد أي مبادرات روسية أو أميركية لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

جاء ذلك بعدما أعرب بايدن أمس الثلاثاء عن استعداده لبحث بعض القضايا مع بوتين إذا بادر الرئيس الروسي بطلب ذلك.

وقال الناطق باسم الكرملين إن التصريحات "اليومية" لقادة الدول الغربية عن استخدام محتمل للأسلحة النووية هي خطاب "استفزازي"، مؤكدا أن روسيا لا تشارك فيه.

وعلق بيسكوف أيضا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو -التي قال فيها إن انتصار روسيا على أوكرانيا سيكون بمثابة هزيمة للحلف- قائلا إن هذا يدل على أن الناتو يحارب إلى جانب أوكرانيا.