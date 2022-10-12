بينهم قائد ميداني.. مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب بإقليم هيران وسط الصومال

قتل 20 مسلحا من حركة الشباب الصومالية بينهم قائد ميداني، أمس الثلاثاء، في عملية عسكرية بإقليم هيران وسط البلاد، وفق ما أعلنته إذاعة صوت الجيش الحكومية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن عملية عسكرية نفذها الجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة استهدفت بلدة جعيبو والمناطق المحيطة بها.

وخلال هذه العملية العسكرية، تمكن الجيش -حسب الإذاعة نفسها- من تحييد 20 عنصرا من الشباب بينهم قائد ميداني يدعى رقيب محمد حسن وكان مسؤولا عما يسمى في الحركة "دائرة الحسبة".

والاثنين، شهدت البلدة مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيات عشائرية مسلحة من جهة ومقاتلي الشباب من جهة ثانية، مما أدى إلى مقتل 200 من عناصر الحركة، بحسب الوكالة الرسمية "صونا".

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد بعض الولايات الفدرالية عمليات أمنية يجريها الجيش الحكومي ضد مقاتلي الشباب بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها.