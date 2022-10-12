بتهمة قبول رشوة.. محكمة في ميانمار تحكم على سوتشي بالسجن 3 سنوات

أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 3 سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي بتهمة "قبول الرشوة".

وقال مصدر مطّلع لرويترز، إن التهم تتعلق بمزاعم "قبول رشاوى من رجل أعمال". في حين وصفت سوتشي التهم الموجهة إليها بأنها "سخيفة" ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وتُحتجز الحائزة على جائزة نوبل، في حبس انفرادي بالعاصمة نايبيداو، وأجريت محاكماتها في جلسات مغلقة.

وتواجه سوتشي (77 عاما)، والتي تتزعم المعارضة ضد الحكم العسكري لبلادها منذ عقود، اتهامات بما لا يقل عن 18 جريمة تتراوح من الكسب غير المشروع إلى التلاعب في الانتخابات، وتبلغ عقوبتها الإجمالية ما يقرب من 190 عاما.

ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى "منعها" من العودة للحياة السياسية. في حين يصر المجلس العسكري على أن "القضاء مستقل" وأن المعتقلين يحظون بالإجراءات القانونية المتبعة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري، على اتصالات من رويترز للتعليق على الأمر.

وسوتشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحَكمت 5 سنوات شهدت خلالها البلاد إصلاحات مؤقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير/شباط 2021.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سوتشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة.