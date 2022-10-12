واشنطن- حاول الرئيس الأميركي جو بايدن عدم استخدام ألفاظ يُفهم منها أنه يقلل من شأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكان حذرا في الحديث عنه، إلا أنه خرج على النص قبل نهاية المقابلة التي استغرقت 15 دقيقة.

وقال بايدن، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" (CNN) ليلة أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن الرئيس بوتين عاقل لكنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا وقمع شعبها، ثم وصفه بـ "مجرب حرب" قبل نهاية اللقاء.

وجاءت مقابلة بايدن مع قرب دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثامن، في وقت لا تظهر فيه أي بوادر لحلول دبلوماسية.

وشهدت الأيام الأخيرة خطوات تصعيدية من الطرفين مع تفجير أوكرانيا جزءا من جسر شبه جزيرة القرم، ورد روسيا بضرب مناطق سكانية والبنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية.

وقال بايدن إن التهديدات الصادرة عن روسيا يمكن أن تؤدي إلى "أخطاء كارثية وسوء تقدير" في الوقت الذي رفض فيه توضيح رد فعل الولايات المتحدة إذا استخدم بوتين أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

بوتين لن يستخدم النووي

وبعد أن حذر بايدن الأسبوع الماضي من أن خطر "هرمجدون" (الفناء النووي) وصل إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، قال أمس إنه لا يعتقد أن بوتين سيتخذ هذه الخطوة نهاية المطاف.

وأضاف عندما سأله المذيع جاك تابر عما إذا كان بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك" وهو احتمال أقلق المسؤولين الأميركيين خاصة بعد أن عانت القوات الروسية من خسائر كبيرة في ساحة المعركة الشهر الماضي.





لكن الرئيس الأميركي قال إن تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار، وحذر من الأخطاء المحتملة التي قد تترتب على ذلك.

وأكد أن الرئيس الروسي لا يمكنه الإفلات من العقاب عند الحديث عن استخدام سلاح نووي تكتيكي، لأنه يمكن أن يحدث سوء تقدير، وينتهي الأمر في هرمجدون.

ورفض بايدن الكشف عما سيبدو عليه رد الولايات المتحدة إذا نفذ بوتين تهديداته النووية. لكنه قال إن وزارة الدفاع طورت بشكل استباقي حالات طوارئ في حال تحقق مثل هذا السيناريو.

توصيفات سابقة

وللرئيس بايدن سجل حافل في الهجوم على نظيره الروسي ونعته بأوصاف غير دبلوماسية وغير لائقة. فبعد وصوله للبيت الأبيض بعدة أسابيع، رد بايدن إيجابا على صحفي سأله عما إذا كان بوتين "قاتلا". وعند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في شبكة "إيه بي سي"(ABC) سؤالا مباشرا لبايدن عما إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل" أجاب "نعم أعتقد ذلك".

وبعد اندلاع القتال بأوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي، وصف بايدن بوتين بمجرم حرب ردا على مقتل مدنيين في أوكرانيا جراء هجمات روسية، وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن هذا الوصف بحق الرئيس الروسي، الأمر الذي أثار غضب الكرملين. وبعد أقل من أسبوعين، قال بايدن خلال زيارته لبولندا "من أجل الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

لقاء محتمل

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في إندونيسيا، قال بايدن إنه لا يرى سببا وجيها للقاء.

وأوضح "سيعتمد الأمر على ما يريد الرئيس الروسي التحدث عنه على وجه التحديد" مضيفا أنه إذا أراد بوتين مناقشة مصير نجمة كرة السلة الأميركية المسجونة في روسيا بريتني غرينر، فسأكون منفتحا على التحدث معه".

وقال بايدن "لكن انظروا، لقد تصرف بوحشية، أعتقد أنه ارتكب جرائم حرب. ولذا فأنا لا أرى أي مبرر لمقابلته الآن".