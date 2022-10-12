بايدن: أستطيع هزيمة ترامب مجددا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 للفوز بولاية ثانية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه قادر على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب مجددا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، أوضح بايدن أنه سيعكف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على "عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024.

وأكد الرئيس الديمقراطي أنه إذا اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة، "فأعتقد أن بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجددا".

وردّا على سؤال عما إن كان يرى في تقدمه بالعمر ما يحول دون ترشحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدة عن قدراته على أداء مهام منصبه.

ويعد بايدن -الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ80- الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال "السؤال هو: هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟ أعتقد أنني أستطيع القيام بهذه المهمة".

وأضاف "سمِّ لي رئيسا في التاريخ الحديث فعل الكثير بقدر ما فعلت في أول عامين" من ولايته.

وفي أواخر الربيع تراجعت شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها، ثم تحسنت قليلا في الأشهر الأخيرة.