المفوضية الأوروبية توصي بمنح البوسنة صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بمنح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وسط تغييرات ومخاوف أمنية تجتاح القارة الأرووبية بفعل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "اليوم اقترحنا انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، فروح التغيير تعصف بقارتنا".

وأوضح عضو المفوضية الأوروبية لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة البوسنة والهرسك في قضايا مثل مكافحة الفساد وحرية التعبير والصحافة والإصلاحات القانونية.

وشدد فارهيلي على أهمية أن تنفذ البوسنة والهرسك المواد الـ14 المعروفة بالأولويات الـ14.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي، عرض خلالها تقرير المفوضية للتوسع لعام 2022.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صرح المجلس الأوروبي بأنه مستعد لمنح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة.

وكانت البوسنة والهرسك قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2016 للانضمام إلى عضويته، بعد سنوات من الإصلاحات.