محمد بن زايد: الإمارات ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وتناولت المباحثات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع الدولية والإقليمية والوضع في سوقي الطاقة والغذاء العالميين.

وأكد رئيس الإمارات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تزايد مؤخرا رغم ظروف جائحة كوفيد-19، معربا عن أمله في مضاعفة مؤشرات التعاون بين البلدين في السنوات المقبلة.

وقال بن زايد إن بلاده ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا في أثناء جائحة كوفيد-19 من 2.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في عدة مجالات بينها السياحة.

تطور مطرد

من جهته، أكد بوتين -في بداية المباحثات- أن الاتصالات بين روسيا والإمارات تتطور بشكل مطرد، وتشكل عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده والإمارات "تعملان بشكل نشط" في إطار تحالف "أوبك بلس" (OPEC Plus)، من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشددا على أن "تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف".

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما أثار غضب الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قالت -في بيان مساء أمس الاثنين- إن أبو ظبي مستعدة "لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.