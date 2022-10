لبيد يدين القصف الروسي على أوكرانيا وموسكو ترد: لماذا صمتّم عند قصف دونباس؟

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد "بشدة" القصف الروسي لمدن أوكرانية أمس الاثنين، في حين اتهمت موسكو تل أبيب بالصمت 8 سنوات على "الهجمات الإرهابية" الأوكرانية في دونباس.

وأعرب لبيد عن إدانته "الشديدة للهجوم الروسي على السكان المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا"، وأضاف في تغريدة على تويتر "أبعث بأحرّ التعازي لأسر الضحايا وللشعب الأوكراني".

I strongly condemn the Russian attacks on the civilian population in Kyiv and other cities across Ukraine. I send our sincere condolences to the families of the victims and the Ukrainian people.

