فرنسا تعزز وجودها العسكري على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده ستعزز وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) من خلال نشر مدرعات لسلاح المشاة ودبابات "لوكلير" في رومانيا وتعزيزات في إستونيا في الأسابيع المقبلة.

وقال الوزير لوكورنو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون "بتعزيز وضعنا الدفاعي في الجانب الشرقي من أوروبا" اتخذ في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو والقتال العنيف في أوكرانيا.

وتقود فرنسا مهمة الناتو في رومانيا التي تضم حاليًا 350 جنديًّا فرنسيًّا، بالإضافة إلى قوات بلجيكية وهولندية.

وتستعد باريس لمضاعفة قوتها العاملة على الأرض في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق مصدر عسكري، عبر نشر 12 آلية مدرعة و12 دبابة من طراز "لوكلير".

وأضاف وزير الجيوش أن بلاده ستواصل تعزيز وضعها الدفاعي في ليتوانيا من خلال نشر طائرات مقاتلة من طراز رافال لتوفير الأمن الجوي، وفي إستونيا حيث سيتم نشر سرية مشاة معززة من القوات الخفيفة في 2023 مزودة بمركبات غريفون، تقدر بنحو 100 عنصر إضافي.

وحاليا، يتمركز نحو 300 جندي فرنسي في إستونيا في إطار حلف شمال الأطلسي.