عقوبات أوروبية منتظرة على طهران.. فرنسا تكشف عن عدد رعاياها المعتقلين في إيران

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا -اليوم الثلاثاء- بأن 5 فرنسيين محتجزون حاليا في إيران بعدما كانت باريس لا تعترف إلا بـ4 أشخاص، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي وافق على الجوانب الفنية لفرض عقوبات على طهران تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقالت كولونا، في حديث لإذاعة "فرنسا الدولية" (France Inter)، "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية، لمطالبته مجددًا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران"، مضيفة أن "هناك 5 حاليا".

وذكرت الوزيرة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي "وافق أمس على الجوانب الفنية لفرض حزمة عقوبات تستهدف أولئك المسؤولين عن عمليات القمع".

وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، متهمة إياها باتباع "ممارسات دكتاتورية" واحتجاز مواطنيها كرهائن عقب بث فيديو يظهر فيه زوجان فرنسيان يعترفان بالتجسس، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات التي ربطتها إيران بخصوم أجانب.

وأعلنت طهران مطلع الشهر الحالي توقيف 9 أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني. ولكن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها.

كذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن"، نظرًا لمخاطر "الاعتقال التعسفي" التي يعرّضون أنفسهم لها.

وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران في الأسابيع الأخيرة مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تعد فرنسا أحد أطرافها، ولا يوجد سفير لأي من البلدين في عاصمة البلد الآخر.